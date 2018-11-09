В Киеве 10 ноября ограничат движение на нескольких участках в Святошинском районе

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ограничение движения тиватиме с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом дороги

В Киеве в субботу, 10 ноября, ограничат движение транспорта на отдельных участках дорог в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу КГГА.

Отмесается, что речь идет об ограничении движения на площади Героев Бреста и перекрестке улиц Львовской и Святошинской. На этих участках с 9:00 до 17:00 работники "Киевавтодора" будут проводить ремонт дорожного покрытия.

В частности, на площади Героев Бреста движение ограничат в направлении с ул. Победы на вул. Святошинский. А на улице Львовской будет затруднено движение на перекрестке с ул. Святошинской.

Напомним, в центре Киева с 24 ноября 2018 года будет ограничено движение из-за подготовки к празднованию Нового года. Празднование продлится с 15 декабря на Софийской площади и Владимирском проезде.

в Частности, на указанных локациях начнется монтаж временных объектов для празднования, в связи с чем с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади. Кроме того, в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).