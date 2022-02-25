В Киеве на Оболони обезвредили вражескую ДРГ

Сегодня, 25 февраля в Киеве в Оболонском районе обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Позже Сухопутные войска заявили о ее уничтожении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"ВСУ уничтожили вражескую ДРГ противника на Оболони", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно о стрельбе в Минском массиве столицы.
Впоследствии в Минобороны проинформировали, что в спальный район вошли русские диверсанты.
Также РБК-Украина писало о том, что этой ночью над Киевом были сбиты по меньшей мере две российские ракеты и истребитель СУ-27.
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