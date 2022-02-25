У Києві на Оболоні знешкодили ворожу ДРГ

Сьогодні, 25 лютого у Києві в Оболонському районі виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Пізніше Сухопутні війська заявили про її знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.