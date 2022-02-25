У Києві на Оболоні знешкодили ворожу ДРГ
Сьогодні, 25 лютого у Києві в Оболонському районі виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Пізніше Сухопутні війська заявили про її знищення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"ЗСУ знищили ворожу ДРГ противника на Оболоні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про стрілянину у Мінському масиві столиці.
Згодом у Міноборони проінформували, що до спального району увійшли російські диверсанти.
Також РБК-Україна писало про те, що цієї ночі над Києвом було збито щонайменше дві російські ракети та винищувач СУ-27.
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