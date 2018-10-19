В Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бабье лето в Киеве оказалось не только очень длительным, но и щедрым на температурные рекорды

Очередной рекорд максимальной температуры воздуха зафиксирован в Киеве в четверг, 18 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральной климатической обсерватории.

По данным обсерватории, после полудня столбик термометра поднялся до +23,1 градусов, что на 1,3 градусе выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1967 году. Среднесуточная температура превысила на 1,1 градус историческое значение 1967 года и достигла 15,8 градусов.

"Нынешнее "бабье лето" в Киеве оказалось не только длительным, но и щедрым на температурные рекорды", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Центральная геофизическая обсерваторий зафиксировала три температурных рекорда в Киеве - 16 и 17 октября. В частности, 17 октября температура достигла 15,9 градусов, что соответствует температуре этого лета.

Отметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории 7 октября максимальная температура воздуха в столице достигла +20 градусов, а средняя суточная превысила +13 градусов, что означает приход "бабьего лета".

По данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом длилось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.