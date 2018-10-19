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У Києві оновлено ще два температурних рекорди

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 10:41
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бабине літо у Києві виявилось не тільки дуже тривалим, але й щедрим на температурні рекорди

Черговий рекорд максимальної температури повітря зафіксовано у Києві в четвер, 18 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної кліматичної обсерваторії.

За даними обсерваторії, після полудня стовпчик термометра піднявся до +23,1 градусів, що на 1,3 градусі вище попереднього максимуму для цього дня, який було зафіксовано у 1967 році. Середньодобова температура також перевищила на 1,1 градус історичне значення 1967 року і досягла 15,8 градусів.

"Цьогорічне "бабине літо" у Києві виявилось не тільки тривалим, але й щедрим на температурні рекорди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Центральна геофізична обсерваторій зафіксувала три температурних рекорди у Києві - 16 і 17 жовтня. Зокрема, 17 жовтня температура досягла 15,9 градусів, що відповідає температурі цього літа.

Відзначимо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії 7 жовтня максимальна температура повітря в столиці сягнула +20 градусів, а середня добова перевищила +13 градусів, що означає прихід "бабиного літа".

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

 

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