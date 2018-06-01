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В Киеве обнародована схема ограничения движения транспорта в связи с "Пробегом под каштанами"

НовостиОбщество    01.06.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (facebook.comProbegpodkashtanami)
Иллюстративное фото (facebook.comProbegpodkashtanami)

Ограничение движения транспорта в Киеве вводится на Михайловской площади и по Владимирскому проезду

В Киеве в связи с проведением благотворительного марафона "Пробегом под каштанами" в воскресенье, 3 июня, будет ограничено движение транспорта в центре столицы. Об этом говорится в сообщении организации "Киев автомобильный".

Да, "Пробег под каштанами" 3 июня продлится с 8:00 до 15:00.

"С целью обеспечения общественного порядка и безопасности участников мероприятия вводится ограничение движения всех видов транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций на Михайловской площади 2 июня с 9:00 до 3 июня 15:00 и Владимирского проезда 2 июня с 21:00 до 3 июня 15:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 3 июня 2018 года возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Арсенальная" в связи с проведением массовых мероприятий в городе.

Ранее Киевская городская государственная администрация предупреждала о перекрытия движения транспорта на некоторых улицах города 3 июня.

Добавим, в Киеве в 26 марафоне "Пробег под каштанами" примут участие более 10 тыс. людей.

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Теги публикации: ограничение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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