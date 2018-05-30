Київська міськадміністрація попереджає про перекриття руху 3 червня

Рух буде перекритий з 8:00 до 15:00

Київська міська державна адміністрація (КМДА) попереджає про перекриття руху транспорту на деяких вулицях міста 3 червня. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Зокрема, з 08:00 до 15:00 в Києві традиційно відбудеться спортивно-масовий благодійний захід "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим у цей день з 08:00 до 15:00 обмежать рух усіх видів транспортних засобів по маршруту пробігу: Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа - вулиця Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності та в зворотному напрямку.

Крім того, для монтажу і демонтажу сценічних конструкцій з 9:00 2 червня о 15:00 3 червня обмежать рух на Михайлівській площі і з 21:00 2 червня о 15:00 3 червня - на Володимирському проїзді. Про маршрути проходження міського транспорту в ці дні буде повідомлено додатково.

В 26-му марафоні "Пробіг під каштанами" візьме участь більше 10 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше була опублікована повна програма заходів, присвячених проведенню "Пробігу під каштанами".