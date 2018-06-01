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У Києві 3 червня закриють на вхід для пасажирів метро "Арсенальна"

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 14:51
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org AMY)
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org AMY)

Рух може бути обмежено у зв'язку з проведення марафону "Пробіг під каштанами"

У Києві 3 червня 2018 року можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро "Арсенальна". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"3 червня 2018 року у зв'язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станції "Арсенальна", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Києві відбудеться 26 марафон "Пробіг під каштанами", в якому візьмуть участь більше 10 тис. чоловік.

 

Увага! Можливі зміни у роботі підземки! 3 червня 2018 року у зв'язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцію «Арсенальна». Перепрошуємо за тимчасові незручності!

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація попереджала про перекриття руху транспорту на деяких вулицях міста 3 червня.

Крім того, з 08:00 до 15:00 обмежать рух усіх видів транспортних засобів по маршруту пробігу: Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності і в зворотному напрямку. Крім того, для монтажу і демонтажу сценічних конструкцій з 9:00 2 червня о 15:00 3 червня обмежать рух на Михайлівській площі і з 21:00 2 червня о 15:00 3 червня - на Володимирському проїзді.

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Теги публікації: Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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