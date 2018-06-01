У Києві оприлюднено схему обмеження руху транспорту в зв’язку з "Пробігом під каштанами"

Обмеження руху транспорту у Києві вводиться на Михайлівській площі та по Володимирському проїзду

У Києві в зв’язку з проведенням благодійного марафону "Пробігом під каштанами" в неділю, 3 червня, буде обмежено рух транспорту у центрі столиці. Про це йдеться у повідомленні організації "Київ автомобільний".

Так, "Пробіг під каштанами" 3 червня триватиме з 8:00 до 15:00.

"З метою забезпечення громадського порядку та безпеки учасників заходу вводиться обмеження руху усіх видів транспортних засобів для монтажу і демонтажу сценічних конструкцій на Михайлівській площі 2 червня з 9:00 до 3 червня 15:00 і Володимирського проїзду 2 червня з 21:00 до 3 червня 15:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 3 червня 2018 року можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро "Арсенальна" у зв'язку з проведенням масових заходів у місті.

Раніше Київська міська державна адміністрація попереджала про перекриття руху транспорту на деяких вулицях міста 3 червня.

Додамо, у Києві в 26 марафоні "Пробіг під каштанами" візьмуть участь понад 10 тис. людей.