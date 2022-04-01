ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 21:38
В Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов Фото: в Киеве и области за месяц утилизировали около 10 тысяч боеприпасов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве и области в течение марта обнаружили и обезвредили около 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Среди них ракеты, авиабомбы, артиллерийские снаряды и гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

"В течение марта на территории Киева и Киевской области… изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида", - написал в Facebook Клименко.

По его словам, среди обезвреженных боеприпасов неразорвавшиеся тактические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и гранаты. Их уничтожают в специально отведенных местах.

"В одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе оккупантов, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части", - добавил глава Нацполиции.

В полиции призвали украинцев не приближаться к подозрительным предметам, и не пытаться самостоятельно их перенести или разобрать. В случае их обнаружения необходимо сообщить в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, Вооруженные силы Украины продолжают проводить успешные атаки к востоку и северо-востоку от Киева. Освобождены несколько населенных пунктов в области.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой