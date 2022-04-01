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У Києві та області з початку війни знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 21:38
У Києві та області з початку війни знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів Фото: у Києві та області за місяць утилізували близько 10 тисяч боєприпасів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві та області протягом березня виявили та знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів, що не розірвалися. Серед них ракети, авіабомби, артилерійські снаряди і гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

"Протягом березня на території Києва та Київської області ... вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду", - написав у Facebook Клименко.

За його словами, серед знешкоджених боєприпасів не розірвалися тактичні ракети, авіаційні бомби, артилерійські снаряди і гранати. Їх знищують у спеціально відведених місцях.

"В одному з районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності. Вибухотехніки поліції вивели небезпечний апарат з ладу, вилучивши бойові частини", - додав глава Нацполіції.

У поліції закликали українців не наближатися до підозрілих предметів, і не намагатися самостійно їх перенести або розібрати. У разі їх виявлення необхідно повідомити в поліцію або державну службу з надзвичайних ситуацій.

Відзначити, Збройні Сили України продовжують проводити успішні атаки на схід і північний схід від Києва. Звільнено кілька населених пунктів в області.

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