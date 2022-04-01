ВСУ проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева, - британская разведка
Вооруженные силы Украины продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки. Атаки сосредоточены к востоку и северо-востоку от Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, которые расположены вдоль одного из основных путей снабжения между городом и Киевом.
"И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах", - добавили в Минобороны Британии.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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