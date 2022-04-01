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ВСУ проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 01 апреля 2022 08:32
ВСУ проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева, - британская разведка Фото: ВСУ наступают к северо-востоку от Киева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки. Атаки сосредоточены к востоку и северо-востоку от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, которые расположены вдоль одного из основных путей снабжения между городом и Киевом.

"И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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