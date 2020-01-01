В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщается о шестерых пострадавших

В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, стрельба произошла неподалеку со станцией метро "Лыбидская" - на улице Большой Васильковской.

"В 04:30 произошла масштабная драка со стрельбой произошла этой ночью неподалеку со станцией метро Лыбидская - на Большой Васильковской.

По нашей информации, в результате этого инцидента 6 пострадавших.

Причины и подробная информация о происшествии устанавливается", - говорится в сообщении.

На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік із станцією метро Либідська - на Великій Васильківській. За нашою інформацією, внаслідок цього інциденту 6 потерпілих. Причини та детальна інформація про подію встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 1 січня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Также РБК-Украина писало, что среду утром, первого января, в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек.

Кроме этого, 30 декабря в Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Причина пожара устанавливается.