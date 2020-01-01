У Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повідомляється про шістьох постраждалих

У Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як зазначається, стрілянина сталася неподалік зі станцією метро "Либідська" - на вулиці Великій Васильківській.

"О 04:30 сталася масштабна бійка зі стріляниною сталася цієї ночі неподалік зі станцією метро Либідська - на Великій Васильківській.

За нашою інформацією, в результаті цього інциденту 6 постраждалих.

Причини та докладна інформація про подію встановлюється ", - йдеться в повідомленні.

На жаль, не всі вміють відпочивати нормально: о 04:30 сталася масштабна бійка із стріляниною сталася цієї ночі неподалік із станцією метро Либідська - на Великій Васильківській. За нашою інформацією, внаслідок цього інциденту 6 потерпілих. Причини та детальна інформація про подію встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 1 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Також РБК-Україна писало, що середу вранці, першого січня, в селі Виповзів Чернігівській області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинув чоловік.

Крім цього, 30 грудня в Донецькій області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Причина пожежі встановлюється.