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В Киеве нельзя проехать по двум мостам, - Гришина

Автор: Анна Шиканова

Народный депутат Юлия Гришина сообщила о ситуации с мостами в Киеве. По двум из них нельзя проехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

По словам Юлии Гришиной, нельзя сейчас проехать в Киеве только по двум мостам – по мосту Патона и Дарницкому.

"Ситуация по мостам Киева: Патона и Дарницкий – перекрыты и с насыпями, проезд невозможен. Южный – проезд свободный, был один блокпост. Северный – относительно свободен, было 4 блокпоста", - говорится в сообщении.

Утром в Киеве закончился комендантский час и снова запустили городской транспорт. Также будут открыты магазины. Жителей города призвали выходить на улицу только в случае крайней необходимости, так как в городе идут уличные бои.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы самые опасные направления в Киевской области.

А также рассказывали о том, что в Киеве категорически запретили по полосе общественного транспорта – могут спутать с ДРГ.

Всю оперативную информацию о том, что происходит в Украине сейчас, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Киев