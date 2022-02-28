У Києві не можна проїхати двома мостами, - Гришина

Народний депутат Юлія Гришина повідомила про ситуацію з мостами в Києві. По двох з них не можна проїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

За словами Юлії Гришиної, не можна зараз проїхати в Києві тільки по двох мостах - по мосту Патона і Дарницькому.

"Ситуація по мостах Києва: Патона і Дарницький - перекриті та з насипами, проїзд Неможливий. Південний - проїзд вільний, був один блокпост. Північний - відносно вільний, було 4 блокпости", - йдеться в повідомленні.

Вранці в Києві закінчилася комендантська година і знову запустили міський транспорт. Також будуть відкриті магазини. Жителів міста закликали виходити на вулицю тільки в разі крайньої потреби, через те, що в місті йдуть вуличні бої.