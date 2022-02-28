ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы самые опасные направления в Киевской области, - Киевская ОГА

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 11:20
Названы самые опасные направления в Киевской области, - Киевская ОГА Въезд в Дымер (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

По официальной информации, наиболее опасным направлением в Киевской области является Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также территория возле Дымера в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Киевской областной государственной администрации.

По состоянию на 10:00 28 февраля ситуация во многих районах Киевской области остается напряженной. Так, из Бородинской территориальной громады поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники.

За все время боев в больницы области поступило 222 раненых гражданских и военных. Все больницы работают и готовы принимать раненых. За последние сутки российская армия несколько раз пыталась захватить местный аэропорт в Василькове. В результате ракетного удара в селе Крячки произошел большой пожар на нефтебазе. Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.

Распоряжением главы Киевской областной военной администрации создан гуманитарный штаб. Сейчас формируются потребности общин, вырабатываются решения по оказанию помощи. Несмотря на ведение боевых действий, социальная защита не прекращает свою работу. Осуществляется начисление и назначение получателям государственных социальных выплат.

Напомним, что Верховная Рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина