Названы самые опасные направления в Киевской области, - Киевская ОГА

По официальной информации, наиболее опасным направлением в Киевской области является Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, а также территория возле Дымера в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Киевской областной государственной администрации.

По состоянию на 10:00 28 февраля ситуация во многих районах Киевской области остается напряженной. Так, из Бородинской территориальной громады поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники.

За все время боев в больницы области поступило 222 раненых гражданских и военных. Все больницы работают и готовы принимать раненых. За последние сутки российская армия несколько раз пыталась захватить местный аэропорт в Василькове. В результате ракетного удара в селе Крячки произошел большой пожар на нефтебазе. Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.

Распоряжением главы Киевской областной военной администрации создан гуманитарный штаб. Сейчас формируются потребности общин, вырабатываются решения по оказанию помощи. Несмотря на ведение боевых действий, социальная защита не прекращает свою работу. Осуществляется начисление и назначение получателям государственных социальных выплат.