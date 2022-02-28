Чтоб не спутать с ДРГ. В Киеве запретили ездить по полосе общественного транспорта
Ситуация в Киеве 28 февраля остается напряженной, водителям запретили ездить по полосе общественного транспорта. Легковые авто на ней будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пользоваться полосой общественного транспорта могут авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.
"Город живет в условиях военного положения. Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности", - добавили в КГГА.
Напомним, сегодня в Киеве с 08:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт.