В Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина

Новости Происшествия 08.08.2018 - 17:09
Фото: задержание военного Нацгвардии (vppnr.gp.gov.ua)
Фото: задержание военного Нацгвардии (vppnr.gp.gov.ua)

Военному Нацгвардии готовят сообщение о подозрении

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с сотрудниками управлений СБУ и Нацполиции в Киевской области в среду задержала на сбыте амфетамина военнослужащего-контрактника Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Нацгвардийца задержали непосредственно после незаконного сбыта 30 грамм наркотического вещества "амфетамин" и получения военным 10 тысяч гривен за реализацию наркотика.

В Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина
В Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина
В Киеве нацгвардийца задержали на сбыте амфетамина
 

Фото: задержание нацгвардийца

"Задержанный был вооружен огнестрельным оружием и готов сопротивляться. Однако, благодаря тактически правильно организованной сотрудниками CБУ операции по задержанию правонарушителя, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Нацгвардийцу готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, а также ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Сумской области СБУ под руководством прокуратуры разоблачила начальника одного из отделений Роменской исправительной колонии, который систематически снабжал заключенных наркотиками.

Как писало РБК-Украина, в июле старший оперуполномоченный ВКП Дарницкого управления столичной Нацполиции и двое наркоторговцев были задержаны на сбыте наркотических веществ. По данным правоохранителей, в марте 2018 года полицейский предложил мужчине, которого ранее задержали на краже, сбывать среди своих наркозависимых знакомых каннабис и амфетамин, а деньги от продажи передавать ему.

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Теги:  Киев,  наркотики,  Нацгвардия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС