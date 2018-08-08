У Києві нацгвардійця затримали на збуті амфетаміну

Військовому Нацгвардії готують повідомлення про підозру

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно із співробітниками управлінь СБУ та Нацполіції у Київській області у середу затримала на збуті амфетаміну військовослужбовця-контрактника Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Нацгвардійця затримали безпосередньо після незаконного збуту 30 грам наркотичної речовини "амфетамін" та одержання військовим 10 тисяч гривень за реалізацію наркотику.

Фото: затримання нацгвардійця

"Затриманий був озброєний вогнепальною зброєю та готовий чинити опір. Проте, завдяки тактично правильно організованій співробітниками CБУ операції з затримання правопорушника, обійшлося без жертв", - сказано у повідомленні.

Нацгвардійцю готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ під керівництвом прокуратури викрила начальника одного з відділень Роменської виправної колонії, який систематично постачав ув'язненим наркотики.

Як писало РБК-Україна, у липні старший оперуповноважений ВКП Дарницького управління столичної Нацполіції і двоє наркоторговців були затримані на збуті наркотичних речовин. За даними правоохоронців, у березні 2018 року поліцейський запропонував чоловікові, якого раніше затримали на крадіжці, збувати серед своїх наркозалежних знайомих канабіс і амфетамін, а гроші від продажу передавати йому.