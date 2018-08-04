В Сумской области задержан работник исправительной колонии на сбыте наркотиков

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении

В Сумской области сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) под руководством прокуратуры разоблачили начальника одного из отделений Роменской исправительной колонии, который систематически поставлял заключенным наркотики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую "передачу" составил около двух тысяч гривен", - говорится в сообщении.

После очередной попытки пронести на территорию колонии около 140 граммов каннабиса, злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - уточняется в сообщении пресс-центра.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила двух братьев наркоторговцев, которые наладили производство и сбыт наркотических средств.