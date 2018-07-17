В Киеве полицейского задержали на сбыте наркотиков

Полицейскому готовится сообщение о подозрении

Старший оперуполномоченный ВКП Дарницкого управления столичной Нацполиции и двое наркоторговцев были задержаны на сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, в марте 2018 года работник полиции предложил мужчине, которого ранее задержали на краже, сбывать среди своих наркозависимых знакомых каннабис и амфетамин, а деньги от продажи передавать ему.

В случае отказа полицейский угрожал мужчине привлечь его к уголовной ответственности в виде лишения свободы на длительный срок.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Фото: обыски

"Задокументирован факт сбыта 29-летним оперуполномоченным каннабиса. В дальнейшем во время очередной оперативной закупки наркотического вещества работника полиции задержали. Кроме того, в рамках операции задержаны еще двое его сообщников, которые поставляли ему наркотические средства", - сообщили в прокуратуре.

Во время обысков у задержанного полицейского по месту его жительства и в машине были изъяты часть денег, весы для взвешивания наркотиков с их остатками, патроны к оружию.

При этом у других задержанных изъяли наркотические средства, незарегистрированную коллекцию холодного оружия и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

"В настоящее время всем задержанным лицам готовится сообщение о подозрении ч. 2 ст. 307 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в мае в Хмельницком инспектор управления патрульной полиции был приговорен к трем годам тюремного заключения с конфискацией имущества за сбыт запрещенных психотропных веществ.