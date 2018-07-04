В Киеве начались торжества по случаю годовщины Нацполиции

В торжествах принимают участие 13 подразделений Нацполиции

В Киеве на Софийской площади начались торжества по случаю третьей годовщины создания Национальной полиции Украины. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В торжествах принимают участие 13 подразделений (примерно 1300 человек) Нацполиции, в частности мотополиця, велополиция, парамедики, подразделение детективов, подразделение полиции диалога, и тому подобное.

В ходе празднования речь представят: председатель Нацполиции Сергей Князев, президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Фото: торжества ко Дню Нацполиции (РБК-Украина)

Отметим, в Украине День Национальной полиции отмечается впервые. Праздник установлен в день подписания Закона "О Национальной полиции" - 4 августа.

В настоящее время Национальная полиция следит за порядком в 32 городах Украины. Патрульную полицию создали в рамках реформы правоохранительных органов, в частности реформы Госавтоинспекции.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева сегодня, 4 июля 2018 года, будет частично перекрыто движение транспорта в связи с торжествами ко Дню Нацполиции.