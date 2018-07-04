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У Києві розпочались урочистості з нагоди річниці Нацполіції

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 17:27
Фото: урочистості до Дня Нацполіції (РБК-Україна)
Фото: урочистості до Дня Нацполіції (РБК-Україна)

В урочистостях беруть участь 13 підрозділів Нацполіції

В Києві на Софійській площі почалися урочистості з нагоди третьої річниці створення Національної поліції України. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

В урочистостях беруть участь 13 підрозділів (приблизно 1300 осіб) Нацполіції, зокрема мотополіція, велополіція, парамедики, підрозділ детективів, підрозділ поліції діалогу, тощо.

В ході святкування промову виголосять: голова Нацполіції Сергій Князєв, президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прем'єр-мінстр України Володимир Гройсман.

 

Фото: урочистості до Дня Нацполіції (РБК-Україна)

Зазначимо, в Україні День Національної поліції відзначається вперше. Свято встановлено у день підписання Закону "Про Національну поліцію" - 4 серпня.

Наразі Національна поліція слідкує за порядком у 32 містах України. Патрульну поліцію створили у межах реформи правоохоронних органів, зокрема реформи "Державтоінспекції".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Києва сьогодні, 4 липня 2018 року, буде частково перекрито рух транспорту в зв'язку із урочистостями до Дня Нацполіції.

У центрі Києва сьогодні буде частково перекрито рух транспорту В Україні сьогодні відзначають День Національної поліції
Теги публікації: полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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