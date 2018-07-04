Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У центрі Києва сьогодні буде частково перекрито рух транспорту

НовиниІнфраструктура    04.07.2018 - 11:11
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух транспорту буде обмежено із 12:00 до 18:30 

У центрі Києва сьогодні, 4 липня 2018 року, буде частково перекрито рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено із 12:00 до 18:30 узв’язку з проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі.

"Зокрема, будуть змінені схеми руху тролейбусів, що курсують за маршрутами №№ 6, 16 і 18", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні відзначають День Національної поліції.

В Україні сьогодні відзначають День Національної поліції У Києві затримали підприємця на хабарі співробітнику ДФС
Теги публікації: Київ, полиция, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся