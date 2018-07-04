У центрі Києва сьогодні буде частково перекрито рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено із 12:00 до 18:30

У центрі Києва сьогодні, 4 липня 2018 року, буде частково перекрито рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено із 12:00 до 18:30 узв’язку з проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі.

"Зокрема, будуть змінені схеми руху тролейбусів, що курсують за маршрутами №№ 6, 16 і 18", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні відзначають День Національної поліції.