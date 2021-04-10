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В Киеве начали отключать отопление

Автор: Андрей Василюк

В Киеве завершается отопительный сезон. Сегодня, 10 апреля, дома в столице начинают отключать от централизованного отопления.

Отключение тепла в Киеве анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.

Отопительный сезон изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания его продлили до 10 числа.

"Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля", - сообщил городской голова Киева ранее, 7 апреля.

В КГГА подчеркнули, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях осуществляется по письменным заявкам их руководителей.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон в Киеве был завершен с 5 апреля. В 2019 году отопительный сезон в Киеве завершился с 6 апреля.

Кроме того, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.

Ранее сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, нарушающих карантин.

Добавим, что ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.

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