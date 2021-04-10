У Києві почали вимикати опалення

Опалювальний сезон спочатку мав закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання його продовжили до 10 числа.

"Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня ", - повідомив міський голова Києва раніше, 7 квітня.

В КМДА зазначили, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах здійснюється за письмовими заявками їхніх керівників.

Відзначимо, що опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня минулого року.