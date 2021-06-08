В Киеве мужчина с ножом напал на водителя эвакуатора

Сообщается, что инцидент произошел на улице Шота Руставели.

"По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Медики на месте оказали первую помощь, полиция разыскивает нападавшего. В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook написал, что водитель эвакуатора совершил хулиганские действия, бил машину и оскорблял оппонента. После этого водитель "Лексуса" ударил его ножом.