UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве мужчина с ножом напал на водителя эвакуатора

Автор: РБК-Украина

На Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате последний получил ножевое ранение.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Шота Руставели.

"По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Медики на месте оказали первую помощь, полиция разыскивает нападавшего. В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook написал, что водитель эвакуатора совершил хулиганские действия, бил машину и оскорблял оппонента. После этого водитель "Лексуса" ударил его ножом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле супермаркета произошла стрельба, ранение получил мужчина. Инцидент произошел в ходе словесного конфликта, у одного из участников при себе оказался целый арсенал оружия.

Также в столице задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом женщине. Он также держал ее в заложниках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевполицияконфликт