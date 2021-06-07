В Киеве задержали пенсионера, который проник в чужую квартиру и взял в заложники женщину

В столице правоохранители задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом владелице квартиры. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Вчера около 23.00 поступило сообщение о том, что на улице Лесковской, что в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и держит в заложниках ее владелицу",- говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и пролез внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

"Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали",- рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.