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В Киеве задержали пенсионера, который проник в чужую квартиру и взял в заложники женщину

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 11:49
В Киеве задержали пенсионера, который проник в чужую квартиру и взял в заложники женщину Фото: задержание пенсионера, который взял в заложники женщину (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В столице правоохранители задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом владелице квартиры. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера около 23.00 поступило сообщение о том, что на улице Лесковской, что в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и держит в заложниках ее владелицу",- говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и пролез внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

"Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали",- рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле в Одесской области правоохранители освободили граждан Греции, которые несколько месяцев держали в заложниках и пытали.

Также РБК-Украина писало, что в начале апреля правоохранители освободили киевлянина, которого три года держали в плену в Николаеве. Мужчину все это время считали пропавшим без вести.

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