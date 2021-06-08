У Києві чоловік з ножем напав на водія евакуатора

На Печерську в Києві стався дорожній конфлікт між водієм легкового авто і водієм евакуатора. В результаті останній отримав ножове поранення.
Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.
Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Шота Руставелі.
"За попередньою інформацією, між водіями евакуатора і автомобіля "Лексус" виник конфлікт, в результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту і поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.
Медики на місці надали першу допомогу, поліція розшукує нападника. У той же час заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що водій евакуатора вчинив хуліганські дії, бив машину і ображав опонента. Після цього водій "Лексуса" вдарив його ножем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля супермаркету сталася стрілянина, поранення отримав чоловік. Інцидент стався в ході словесного конфлікту, у одного з учасників при собі виявився цілий арсенал зброї.
Також у столиці затримали пенсіонера, який вліз в чужу квартиру і погрожував ножем жінці. Він також тримав її в заручниках.