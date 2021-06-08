У Києві чоловік з ножем напав на водія евакуатора

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Шота Руставелі.

"За попередньою інформацією, між водіями евакуатора і автомобіля "Лексус" виник конфлікт, в результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту і поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.

Медики на місці надали першу допомогу, поліція розшукує нападника. У той же час заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що водій евакуатора вчинив хуліганські дії, бив машину і ображав опонента. Після цього водій "Лексуса" вдарив його ножем.