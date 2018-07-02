В Киеве можно пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00

В Киеве до 31 июля можно пройти бесплатное обследование на передвижном флюорографе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Во время обследования пациент получит справку с результатами и, в случае необходимости, - квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут. Поэтому медики призывают жителей не быть равнодушными к своему здоровью и обследоваться.

График работы передвижного флюорографа на июль 2018 года:

Напомним, в Украину сегодня, 2 июля, прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).