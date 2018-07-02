В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма

Сыворотку ПРООН предоставляет второй год подряд в качестве гуманитарной помощи

В Украину сегодня, 2 июля, прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них скончались. Международным организациям была направлена просьба предоставить противботулинистические сыворотки для обеспечения возможности немедленного лечения случаев ботулизма. ПРООН оперативно отреагировала и выразила готовность оказать гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотка - канадского производства. Ее ПРООН предоставляет второй год подряд.

В Министерстве здравоохранения Украины призывают воздерживаться от употребления пищи, о качестве которой доподлинно неизвестно.

Напомним, 13 июня Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины БЦЖ.