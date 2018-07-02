Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма

НовостиОбщество    02.07.2018 - 16:23
Фото: получение вакцины (ua.undp.org)
Фото: получение вакцины (ua.undp.org)

Сыворотку ПРООН предоставляет второй год подряд в качестве гуманитарной помощи

В Украину сегодня, 2 июля, прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них скончались. Международным организациям была направлена просьба предоставить противботулинистические сыворотки для обеспечения возможности немедленного лечения случаев ботулизма. ПРООН оперативно отреагировала и выразила готовность оказать гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотка - канадского производства. Ее ПРООН предоставляет второй год подряд.

В Министерстве здравоохранения Украины призывают воздерживаться от употребления пищи, о качестве которой доподлинно неизвестно.

Напомним, 13 июня Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины БЦЖ.

В Минздраве сообщили о порядке получения сыворотки от ботулизма Из-за эпидемии кори и дифтерии Супрун должна уйти в отставку, - "Наш край"
Теги публикации: Вакцина, инфекция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь