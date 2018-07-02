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У Києві можна пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 19:36
Ілюстративне фото (Pexels)
Ілюстративне фото (Pexels)

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00

У Києві до 31 липня можна пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Під час обстеження пацієнт отримає довідку із результатами та, у разі потреби, - кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Тож медики закликають жителів Києва не бути байдужими до свого здоров’я та обстежитись.

Графік роботи пересувного флюорографа на липень 2018 року:

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Теги публікації: услуги, оборудование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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