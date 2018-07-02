У Києві можна пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00

У Києві до 31 липня можна пройти безкоштовне обстеження на пересувному флюорографі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Під час обстеження пацієнт отримає довідку із результатами та, у разі потреби, - кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Тож медики закликають жителів Києва не бути байдужими до свого здоров’я та обстежитись.

Графік роботи пересувного флюорографа на липень 2018 року:

Нагадаємо, до України сьогодні, 2 липня, прибула партія сироваток проти ботулізму в якості гуманітарної допомоги від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).