В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

На место аварии вызвали спасателей
На мосту имени Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии из-под моста в Днепр льет вода.
Об этом сообщает издание "TK Media".
Как уточняет издание, прорыв мог случиться из-за испытаний по поиску слабых мест трубопровода, который проводит "Киевтеплоэнерго".
Очевидцы уже вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, э
В марте в результате прорыва магистрального трубопровода на мосту 200 жилых домов остались без воды.
Напомним, 2 июля прорвало трубу с горячим водоснабжением на Подоле, инцидент произошел между метро Тараса Шевченко и Контрактовой площадью.
В январе в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.
Автор: Артур Родивилов