У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу

На мосту імені Патона у Києві стався прорив теплотраси. Унаслідок аварії з-під мосту в Дніпро ллє вода.

Про це повідомляє видання "TK Media".

Як уточнює видання, прорив міг статися через випробування з пошуку слабких місць трубопроводу, який проводить "Київтеплоенерго".

Очевидці вже викликали співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, це не перший випадок прориву трубопроводу на мосту Патона. Минула аварія сталася 25 червня. У "Київтеплоенерго" заявили, що пошкодження було викликано гідравлічними випробуваннями тепломереж.

У березні унаслідок прориву магістрального трубопроводу на мосту 200 житлових будинків залишилися без води.

Нагадаємо, 2 липня прорвало трубу з гарячим водопостачанням на Подолі,

інцидент стався між метро Тараса Шевченка і Контрактовою площею.

У січні в Києві стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. прорвало тепломережу, через що сталося підмивання асфальту.