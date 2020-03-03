В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

В Киеве на мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что указанное повреждение не влияет на несущую конструкцию моста.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада для ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

В то же время, в Департаменте не сообщили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 затруднено движение с левого берега на правый.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Пострадало 9 человек.