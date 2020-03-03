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У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 15:49
У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

У КМДА зазначили, що пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту

У Києві на мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Повідомляється, що зазначене пошкодження не впливає на несучу конструкцію мосту.

"На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає", - йдеться у повідомленні.

На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає.

Опубліковано Департамент транспортної інфраструктури КМДА Вівторок, 3 березня 2020 р.

Водночас, у Департаменті не повідомили про обмеження руху на мосту Патона у зв’язку з аварією на теплотрасі. За даними сервісу Google Maps, станом на 15:30 ускладнений рух з лівого берега на правий.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Постраждало 9 осіб.

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