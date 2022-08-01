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В Киеве на мосту Патона образовался "водопад": повреждены теплосети

Фото: в Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве под мостом Патона произошло повреждение теплосети. Специалисты уже локализовали место утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в 16:45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети", - сказано в нем.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже локализовала место утечки. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Кроме этого, сообщается, что повреждение было выявлено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.

Напомним, на улице Гродненской в Киеве прорвало трубопровод. Из-за этого может отсутствовать водоснабжение на улицах Сосницкой, Двинской, Астраханской, Кармалюка. Также на левом берегу ухудшится качество питьевой воды.

Кроме этого, в Киеве ужесточают ограничения во время воздушной тревоги. РБК-Украина написало о правилах работы транспорта, магазинов и ТРЦ города во время тревоги.

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КиевКГГА