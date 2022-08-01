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У Києві на мосту Патона утворився "водоспад": пошкоджено тепломережі

Фото: у Києві під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі. Спеціалісти вже локалізували місце витоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі", - сказано в ньому.

Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" вже локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.

Окрім цього, повідомляється, що пошкодження було виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

Нагадаємо, на вулиці Гродненській у Київі прорвало трубопровід. Через це може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на лівому березі погіршиться якість питної води.

Окрім цього, у Києві посилюють обмеження під час повітряної тривоги. РБК-Україна написало про правила роботи транспорту, магазинів і ТРЦ міста під час тривоги.

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КиївКМДА