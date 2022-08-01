На левом берегу в Киеве ухудшится качество воды, местами ее не будет: что произошло

В Киеве из-за аварии на водопроводе на левом берегу ухудшится качество питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что трубопровод прорвало на улице Гродненской, был отключен аварийный участок. В связи с этим временно может отсутствовать водоснабжение на улицах Сосницкой, Двинской, Астраханской, Кармалюка.

"Также во время выполнения ремонтных работ может наблюдаться ухудшение качества водопроводной воды. На месте работает аварийная бригада "Киевводоканала". О сроках восстановления водоснабжения будет сообщено позже", - говорится в сообщении.