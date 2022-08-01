ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві на мосту Патона утворився "водоспад": пошкоджено тепломережі

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 серпня 2022 20:08
У Києві на мосту Патона утворився "водоспад": пошкоджено тепломережі Фото: у Києві під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі. Спеціалісти вже локалізували місце витоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні о 16:45 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона виявлено пошкодження тепломережі", - сказано в ньому.

Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" вже локалізувала місце витоку. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.

Окрім цього, повідомляється, що пошкодження було виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки.

Нагадаємо, на вулиці Гродненській у Київі прорвало трубопровід. Через це може бути відсутнє водопостачання на вулицях Сосницькій, Двінській, Астраханській, Кармалюка. Також на лівому березі погіршиться якість питної води.

Окрім цього, у Києві посилюють обмеження під час повітряної тривоги. РБК-Україна написало про правила роботи транспорту, магазинів і ТРЦ міста під час тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни