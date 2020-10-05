В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"

В Киеве мошенники продавали несуществующие должности помощников народных депутатов от "Слуги народа". За трудоустройство они просили 18 тысяч долларов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата, убеждая о наличии связей в партии и Верховной раде. После внесения оплаты в 18 тысяч долларов они обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Мошенников задержали в центре Киева при получении части оплаты в размере 3 тысяч долларов. Вскоре задержанным сообщат о подозрении по ч.3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Также будут проверены другие возможные факты предложения фейкового трудоустройства.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию.

Также РБК-Украина писало, что у сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики.

Кроме этого известно, что полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами.