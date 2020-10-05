ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов от "Слуги народа"

Автор: Роман Тверденко

В Киеве мошенники продавали несуществующие должности помощников народных депутатов от "Слуги народа". За трудоустройство они просили 18 тысяч долларов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленники предлагали работу помощником народного депутата, убеждая о наличии связей в партии и Верховной раде. После внесения оплаты в 18 тысяч долларов они обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Мошенников задержали в центре Киева при получении части оплаты в размере 3 тысяч долларов. Вскоре задержанным сообщат о подозрении по ч.3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Также будут проверены другие возможные факты предложения фейкового трудоустройства.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию.

Также РБК-Украина писало, что у сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики.

Кроме этого известно, что полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины мошенничество