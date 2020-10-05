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Полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами

Запорожье, Понедельник 05 октября 2020 10:18
Полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует возможное хищение средств из запорожского бюджета депутатами Запорожского городского и областного совета, в частности среди подозреваемых Ярослав Гришин и Михаил Прасол.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на копию соответствующего решения.

Полиция открыла дело о хищениях из бюджета Запорожья местными депутатами

Как отмечает издание, в Единый реестр досудебных расследований сведения были внесены по заявлению ОО "Движение справедливая Украина".

"Определенные депутаты городского и облсовета в Запорожье, злоупотребляя своими должностными обязанностями, завладели бюджетными средствами и якобы тратили эти средства на малообеспеченных лиц, но фактически забирали эти средства себе. Как мне известно, эти растраты составили уже более 180 млн грн", - сообщил адвокат Виталий Мацелюх.

Как удалось узнать журналистам, по документам, один человек мог получать выплаты до 44 раз.

"Депутат облсовета Ярослав Гришин и депутат горсовета Михаил Прасол ответственны за эту аферу, которая была в Запорожской области. И мы хотим привлечь их к ответственности", - подчеркнул глава ОО "Движение Справедливая Украина" Алексей Сердюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по хищению государственных денег, организованною чиновниками областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавской области.

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