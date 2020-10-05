СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию

Фото: изъятие наркотиков у контрабандиста (ssu.gov.ua)

СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию. До карантина житель Донецка возил вещества напрямую через линию разграничения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Житель временно оккупированных территорий перевозил наркотики, скупая их у дилеров из Запорожской области. До карантина он делал поставки веществ, проезжая через линию разграничения, а после ввода карантина разработал маршрут доставки наркотиков через Россию. Кроме перевозки их в "ДНР", он также расширил клиентскую базу в соседней стране.

Контрабандиста задержали на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. У него обнаружили 400 грамм метадона, которые он прятал в обшивке салона автомобиля. Стоимость изъятого вещества оценивается в 600 тысяч гривен.

В целом же оборот от поставки наркотиков, по информации следствия, составлял до 2,5 миллиона гривен в месяц.

Продолжается следствие по ч.2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Устанавливаются другие лица, причастные к схеме наркотрафика.

Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали "минера" электростанций, который требовал миллиард долларов.

Также РБК-Украина писало, что у сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики.