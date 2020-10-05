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У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від "Слуги народу"

Автор: Роман Тверденко

У Києві шахраї продавали неіснуючі посади помічників народних депутатів від "Слуги народу". За працевлаштування вони просили 18 тисяч доларів.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники пропонували роботу помічником народного депутата, переконуючи про наявність зв'язків в партії та Верховній раді. Після внесення оплати в 18 тисяч доларів вони обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Шахраїв затримали в центрі Києва при отриманні частини оплати у розмірі 3 тисяч доларів. Незабаром затриманим повідомлять про підозру за ч.3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Також будуть перевірені інші можливі факти пропозиції фейкового працевлаштування.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також РБК-Україна писало, що у співробітника СБУ знайшли арсенал зброї і наркотики.

Крім цього відомо, що поліція відкрила справу про розкрадання з бюджету Запоріжжя місцевими депутатами.

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