У Києві шахраї продавали посади помічників нардепів від "Слуги народу"

У Києві шахраї продавали неіснуючі посади помічників народних депутатів від "Слуги народу". За працевлаштування вони просили 18 тисяч доларів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники пропонували роботу помічником народного депутата, переконуючи про наявність зв'язків в партії та Верховній раді. Після внесення оплати в 18 тисяч доларів вони обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Шахраїв затримали в центрі Києва при отриманні частини оплати у розмірі 3 тисяч доларів. Незабаром затриманим повідомлять про підозру за ч.3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Також будуть перевірені інші можливі факти пропозиції фейкового працевлаштування.

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