У сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики

Фото: обнаруженный арсенал (dbr.gov.ua)

В Харьковской области правоохранители нашли у сотрудника Службы безопасности Украины арсенал оружия и наркотические вещества. Спецслужащему сообщили о подозрении по двум статьям.

Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.

Следствие считает, что сотрудник спецслужбы без всяких разрешений хранил дома автомат АКС-74, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия.

В ходе санкционированных обысков правоохранители нашли еще и свыше 12 граммов амфетамина, который является наркотическим веществом.

Теперь спецслужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в этом году СБУ за незаконное обращение с оружием задержала своего бывшего сотрудника, которого пророссийские боевики обвиняли в убийстве главаря Александра Захарченко.

Кроме того, в Луганской области правоохранители обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами, обустроенный во время боевых действий в 2014 году.