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В Киеве после морозов обновлено еще три температурных рекорда

Киев, Вторник 26 января 2021 10:29
В Киеве после морозов обновлено еще три температурных рекорда
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киевляне пережили самую теплую ночь и самый теплый день за 141 год наблюдений

В понедельник, 25 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве составила 5,5 градуса тепла. Это на 0,9 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Кроме того, максимальная температура в столице поднялась до 6,8 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годов на 0,3 градусов.

Минимальная температура 25 января не опускалась ниже 4,4 градуса, что на 2,4 градуса теплее, чем это было в 1993 году.

Напомним, в период 15-20 января в Украине наблюдались сильные морозы, которые местами достигали 30 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, после сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории. Температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд за 141 год наблюдений.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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