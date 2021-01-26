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У Києві після морозів оновлені ще три температурних рекорди

Київ, Вівторок 26 січня 2021 10:29
У Києві після морозів оновлені ще три температурних рекорди
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кияни пережили найтеплішу ніч та найтепліший день за 141 рік спостережень

У понеділок, 25 січня, середньодобова температура повітря в Києві становила 5,5 градусів тепла. Це на 0,9 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Крім того, максимальна температура у столиці піднялась до 6,8 градуса тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 та 2002 років на 0,3 градуса.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче 4,4 градуса, що на 2,4 градуса тепліше, ніж це було у 1993 році.

Нагадаємо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

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