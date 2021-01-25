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После сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории

Киев, Понедельник 25 января 2021 10:19
После сильных морозов температура в Киеве поднялась до максимума в истории
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Климатическая норма превышена почти на 10 градусов

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в воскресенье, 24 января, впервые за 141 год наблюдений составила 4,4 градусов тепла. Это что на 0,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерваторія.

Как отмечается в сообщении, климатическая норма (1991-2020 гг.) превышена на 9,1 градусов, что соответствует погоде начале ноября.

По данным обсерватории, максимальная температура в столице 24 января поднялась до 8,6 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 0,2 градусов.

Напомним, в период 15-20 января в Украине наблюдались сильные морозы, которые местами достигали 30 градусов.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

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