ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве могут разрешить работу магазинов средств гигиены и косметики

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 08:45
В Киеве могут разрешить работу магазинов средств гигиены и косметики
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

В столице могут возобновить работу специализированные магазины, продающие средства санитарии

В Киевской городской государственной администрации планируют возобновить работу в столице магазинов по продажам средств гигиены и косметики на период карантина введенного из-за коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, работа таких магазинов должна быть возобновлена, ведь там продаются средства гигиены и санитарии.

"У нас, например, есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично - косметику. Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии", - сказал Поворозник.

Ранее РБК-Украина писало, что в КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительство ожидает решения КГГА, для введения ЧС в Киеве.

Напомним, ранее в Киеве усилили карантинные меры из-за коронавируса. В частности, были закрыты все общественные объекты, в том числе ТРЦ, магазины, общепиты и метро.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса.

В КГГА рассказали, какие убытки от коронавируса в Киеве Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 20 марта
Новости Украины КиевКГГАКиевмагазинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь