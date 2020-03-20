В Киеве могут разрешить работу магазинов средств гигиены и косметики

Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

В столице могут возобновить работу специализированные магазины, продающие средства санитарии

В Киевской городской государственной администрации планируют возобновить работу в столице магазинов по продажам средств гигиены и косметики на период карантина введенного из-за коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, работа таких магазинов должна быть возобновлена, ведь там продаются средства гигиены и санитарии.

"У нас, например, есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично - косметику. Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии", - сказал Поворозник.

Ранее РБК-Украина писало, что в КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правительство ожидает решения КГГА, для введения ЧС в Киеве.

Напомним, ранее в Киеве усилили карантинные меры из-за коронавируса. В частности, были закрыты все общественные объекты, в том числе ТРЦ, магазины, общепиты и метро.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса.